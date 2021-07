De ce ar trebui să țină cont părinții care pleacă în vacanță cu copiii lor Parinții trebuie sa țina cont de foarte multe aspecte pentru a le oferi confort copiilor. Gabriela Hranovschi, expert in parenting, a explicat ce trebuie sa faca parinții pentru a reuși sa se și relaxeze in vacanța. „In primul rand cred ca ar trebui sa ne setam așteptari realiste cand vine vorba de vacanța și sa luam in calcul faptul ca vacanța nu inseamna numai relaxare, ci poate aduce și situații tensionate, situații cu mici conflicte. E important cu ce setari plecam de acasa, ca sa nu fim dezamagiți la fața locului”, a spus aceasta, citata de Digi24. „Vom lua in calcul și vacanțele anterioare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

