Stiri pe aceeasi tema

- Amazon urmeaza sa se alature saptamana viitoare indicelui Dow Jones Industrial Average, inlocuind Walgreens Boots Alliance, potrivit S&P Dow Jones Indices, transmite Reuters, citat de news.ro. Includerea Amazon va creste expunerea consumatorilor in retail, precum si in alte zone din Dow Jones,…

- Pe masura ce prima luna din 2024 se apropie de sfarșit, investitorii care și-au stabilit ca rezoluție pentru noul an sa se alinieze trendului AI prin dobandirea și mai multor acțiuni in tehnologie, dau semne ca se țin de cuvant. Nvidia, Microsoft și Google au dus deja bursele americane spre recorduri,…

- ADVERTORIAL. Succes fulminant pe culturile din Romania in ultimii 5 ani. Produsele Profeco scad riscul culturilor de a fi afectate de seceta, cresc rezistența la frig, intaresc sistemul imunitar al plantelor in lupta cu agentii patogeni și le ajuta sa se refaca mai repede dupa grindina. Productivitatea…

- Acțiunile de pe bursele din China au scazut marți, apropiindu-se de minimul ultimilor cinci ani atins in ședința de luni, deși guvernul condus de premierul Li Qiang s-a reunit luni și a anunțat ca va intensifica injecțiile financiare pe termen mediu și lung pe piața de capital pentru a o stabiliza,…

- ANALIZA: Piata romaneasca de fuziuni si achizitii a inregistrat anul trecut 241 de tranzactii (EY Romania)Piata romaneasca de fuziuni si achizitii (M&A) a inregistrat anul trecut 241 de tranzactii, cu o valoare totala estimata de 7,1 miliarde dolari, in crestere cu 6,1% fata de valoarea din 2022,…

- Firmele de investiții strang miliarde de dolari pentru a cumpara participații in start-up-uri tehnologice susținute de capital de risc, in condițiile in care o lunga seceta in ceea ce privește achizițiile și ofertele publice inițiale obliga investitorii timpurii sa se debaraseze de acțiunile lor cu…

- Piața chineza este o piața buna pentru vinurile moldovenești, dar promovarea lor necesita o finanțare mare. Aceasta opinie a exprimat in cadrul unui interviu pentru Noi.md antreprenorul Alexandru Glibaci, care se ocupa de promovarea vinurilor moldovenești pe piața Chinei. El a menționat ca toate țarile…

- Daca ai o idee de business pe care vrei sa o dezvolți sau o afacere la inceput de drum atunci acest articol este pentru tine: Hai sa pornim de la 0! Toate afacerile de succes au un lucru in comun greu de crezut: toate au pornit de la zero, sau mai bine zis, de la o idee buna. Diferența intre o afacere…