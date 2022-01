De ce acvariile de tip bol nu sunt indicate pentru pești Un important comerciant de acvarii din Franta a decis sa sisteze vanzarea acvariilor de tip bol pentru pesti argumentand ca pestii innebunesc si mor rapid in astfel de recipiente. Compania AgroBiothers Laboratoire, lider pe piata produselor destinate ingrijirii animalelor de companie din Franta, nu va mai vinde acvarii cu o capacitate mai mica de 15 litri si doar recipiente paralelipipedice argumentand ca plasarea pestilor in boluri de mici dimensiuni, care nu sunt prevazute cu mecanisme de filtrare si oxigenare, este abuz asupra animalelor, a precizat compania, citata de Reuters. ”Oamenii cumpara… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

