- PSD a adresat, joi, cinci intrebari președintelui Klaus Iohannis și conducerii PNL, sustinand ca la negocierile de la summitul UE, Romania a pierdut bani și a acceptat sa-și majoreze contribuțiile la bugetul Uniunii Europene.

- PSD a adresat, joi, cinci intrebari președintelui Klaus Iohannis și conducerii PNL. Social-democrații susțin ca, la negocierile de la recentul summit UE, Romania a pierdut bani și a acceptat sa-și majoreze...

- Klaus Iohannis a anunțat, miercuri, la finalul intalnirii cu echipa guvernamentala condusa de Ludovic Orban, ca planul pentru cele 46,4 miliarde de euro destinate proiectelor europene pe urmatorii 7 ani este aproape finalizat. Președintele a spus ca pentru cele 34 de miliarde de euro destinate relansarii…

- Romania a obtinut 79,9 miliarde de euro, din fonduri europene, pentru rederesarea economica dupa pandemia de coronavirus. Romania s-a obținut 79,9 miliarde de euro pentru proiectele europene, a declarat președintele Klaus Iohannis la Bruxelles, unde s-a ajuns la un acord privind pachetul de redresare…

- Liderii tarilor Uniunii Europene si ai institutiilor comunitare au ajuns, marti, in a cincea zi a summitului de la Bruxelles, la un acord asupra bugetului destinat perioadei 2021-2027 si asupra Fondului UE de relansare economica post-pandemie.

- Obiectivul este ca dezvoltarea economica sa duca la cresterea nivelului de viata pentru fiecare roman. Proiectul liberal este ca in maximum cinci ani sa ajungem la 87 la suta din media Uniunii Europene, la nivelul la care este astazi Italia. Planul, facut public ieri, este bazat pe investitii masive…

- Presedintele PLUS si al grupului Renew Europe din Parlamentul European, Dacian Ciolos, s-a intalnit, joi, cu presedintele Klaus Iohannis si cu ministrul Justitiei, Catalin Predoiu. "Sunt mai multe urgente la nivel european care au o importanta strategica foarte mare pentru Romania si este extrem de…

- Senatul va dezbate marti, in regim de urgenta, in comisii si in plen, proiectul de lege initiat de Guvern, care cuprinde masurile pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, in starea de alerta, care va fi instituita dupa incetarea starii de urgenta.Senatul este prima Camera sesizata,…