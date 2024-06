Constantin Basarab, profesor de matematica la Școala Gimnaziala ”Traian” din Craiova , a fost premiat alaturi de alți noua laureați cu Premiul Mentor pentru excelența in educație. MOL Romania și Fundația pentru Comunitate au acordat, pentru al 14-lea an consecutiv, Premiile Mentor pentru excelența in educație, recunoscand public valoarea și rezultatele activitații pedagogice ale celor zece laureați, profesori și antrenori de excepție din toata țara. La aceasta ediție, au fost depuse 174 de nominalizari in perioada mai – decembrie 2023, de catre elevi și parinți. Laureații au fost premiați cu cate…