- Nr. 128 Oradea, 14.06.2024 COMUNICAT DE PRESARezultatele concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare si private pentru situatii de urgenta, etapa judeteana In data de 14 iunie a.c., pe stadionul din localitatea Alesd, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ldquo;Crisana" a organizat faza…

- Nr.14 din 13 iunie 2024 COMUNICAT DE PRESA 14 iunie ndash; Concursurile Profesionale ale Serviciilor Voluntare si Private pentru Situatii de Urgenta. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Barbu Catargiu" al judetului Ialomita organizeaza in data de 14 iunie 2024, incepand cu ora 09:00, etapa judeteana…

- COMUNICAT DE PRESANr. 213 din 12.06.2024 Concursurile profesionale ale serviciilor voluntare si private pentru situatii de urgenta Rapiditate, precizie si indemanare sunt calitatile pe care le au demonstrat, astazi, participantii la concursurile profesionale ale serviciilor voluntare si private pentru…

- Etapa județeana a concursului „CU VIAȚA MEA APAR VIAȚA”, s-a stabilit podiumul, in sala de sport a Liceul Tehnologic ”Spiru Haret” Targoviște din Municipiul Targoviște, s-a desfașurat etapa județeana, pentru categoriile liceu și gimnaziu. Competiția a fost organizata de Inspectoratul Școlar Județean…

- In organizarea și sub supravegherea reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Gheorghe Pop de Basești” al județului Maramureș, pe terenul de sport din comuna Bicaz s-a desfașurat duminica, 14 aprilie, etapa zonala a concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare și private pentru…

- Nr. 73 Oradea, 15.04.2024BULETIN INFORMATIVDoua incendii produse in Bihor, la primele ore ale diminetii In dimineata zilei de luni, 15 aprilie a.c., pompierii militari bihoreni au intervenit in Oradea si Ortiteag, pentru stingerea a doua incendii produse la un autovehicul si la o locuinta. In jurul…

- Nr. 69 Oradea, 08.04.2024 BULETIN INFORMATIV Incendiu la un supermarket din Oradea In data de 08 aprilie a.c., pompierii militari oradeni au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit intr un supermarket situat pe strada Moldovei din municipiu. In cursul noptii de duminica spre luni, in jurul…

- ■ a fost recomandata ridicarea licenței pentru 10 centre din județ ■ controlul este in derulare ■ Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Petrodava” al județului Neamț a efectuat controalele anuale la unitați de ingrijire și cazare a copiilor instituționalizați, batranilor și persoanelor cu dizabilitați…