- Familia si apropiatii femeii in varsta de 39 de ani din Alba Iulia, care a decedat luni, 23 iunie, infectata cu coronavirus, sunt, in continuare, socati de soarta acesteia. Anemona nu avea nicio boala si s-a stins in cateva zile. Sunt criticati si medicii care, in opinia lor, ar fi trebuit sa ii faca…

- Femeia se afla in stare stabila, insa situatia s-a agravat dintr-o data, iar in weekend a decedat in urma unui stop cardiorespirator. Citeste si: Lovitura primita de Marcel Pavel, dupa ce a fost testat pozitiv cu coronavirus: "Nu cred ca o sa rezist" "S-a efectuat de urgența o tomografie…

- O femeie in varsta de 39 de ani din Alba Iulia a decedat luni, 22 iunie, de COVID-19. Este al 24-lea caz de deces din Alba, fiind si cea mai tanara persoana care a murit dupa infectarea cu noul tip de coronavirus.

- Alte opt persoane infectate cu noul coronavirus au murit, numarul celor decedati din aceasta cauza ajungand la 1.248, informeaza, vineri, Grupul de Comunicare Strategica. Este vorba despre patru femei si patru barbati cu varste cuprinse intre 53 si 89 de ani. * Deces 1.241 – Femeie, 87 ani, judetul…

- Un barbat din China, Cui An, in varsta de 65 de ani, a fost descoperit infectat cu noul coronavirus in luna februarie.Cui An a avut prima oara febra pe 23 ianuarie. Pe 7 februarie a fost diagnosticat cu coronavirus, iar pe 17 februarie a fost internat la terapie intensiva. Boala a fost atat de agresiva…

- Doua noi decese cauzate de coronavirus au fost inregistrate in județul Alba. Este vorba desprecazurile șase și sapte. Aceasta este mama unuia dintre pacienții care s-au imbolnavit la Centrul de Dializa din Alba Iulia și intre timp s-a vindecat. Și soția și tatal acestuia sunt bolnavi. Anunțul nu a fost…

- Un barbat in varsta de 76 ani, tatal uneia dintre asistente de la Spitalul Obregia din Bucuresti, infectate cu coronavirus, a murit luni, 20 aprilie, la Spitalul Municipal Campina. Tatal asistentei a fost si el testat pozitiv cu COVID-19.