De ce a fost ucis ursul de la mall-ul din Brașov Ursul grav ranit aflat in parcarea unui mall din Brașov, dupa ce sarise de la inalțime, a fost ucis de autoritați. Decizia a fost luata, avandu-se in vedere ranile „incompatibile” cu viața ale animalului. „In aceasta dimineața a fost prins ursul care umbla saptamana trecuta prin Racadau și pe Calea București. Din pacate, din cauza ranilor pe care le avea, in urma incercarii de a sari de la mare inalțime, rani incompatibile cu viața, ursul a fost eutanasiat. Astazi, in jurul orei 4.30, ursul a intrat in parcare la AFI. Dupa ce a urcat la etajul 1 al parcarii, a gasit un balcon, pe unde a incercat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

