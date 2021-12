De ce a demisionat arhiepiscopul Parisului?

Stiri pe aceeasi tema

- Vladislav Kulminski a demisionat de la Guvern ca urmare a consecințelor provocate de recentele negocieri cu Rusia in problema gazelor naturale, a declarat Mariana Durleșteanu in cadrul emisiunenii Puterea a 4, transmite Noi.md. ,, Eu nu cred ca este ceva personal, cred ca este mai mult un rezultat a…

- Caz șocant in Maramureș. O femeie de 63 de ani cu „comportament deviant” și-a batut cu bestialitate mama, in varsta de 90 de ani, conform Mediafax. Polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Sarasau au fost sesizați marți de catre o femeie de 90 de ani din Rona de Sus, ca a fost batuta și amenințata…

- Prim-ministrul francez Jean Castex i-a oferit luni un tricou Papei Francisc al argentinianului Lionel Messi, noua vedeta a echipei de fotbal Paris Saint-Germain, informeaza agentia EFE, citat de agerpres. Tricoul cu numarul 30, semnat de Messi si inramat, a fost darul neobisnuit oferit de premierul…

- Este criza politica in Austria, dupa plecarea lui Sebastian Kurz, cancelarul Austriei. Ministrul de externe, Alexander Schallenberg, ar putea prelua postul. Sebastian Kurz a demisionat din functia de cancelar al Republicii Federale Austria, in urma acuzatiilor de coruptie. Kurz va ramane in consiliul…

- Demisia lui Adrian Nechita Oros din funcția de ministru al Agriculturii și Dezvoltarii Durabile a generat o lupta acerba in PNL pentru ocuparea acestui fotoliu. Potrivit informațiilor noastre, fostul ministru al Agriculturi din „era” Ponta, Daniel Constantin, se agita cel mai tare sa revina la butoanele…

- Toți cei care vor sa viziteze Vaticanul, din 1 octombrie, trebuie sa prezinte un certificat verde. Anunțul a fost facut de Comisia Pontifica pentru Statul Cetații Vaticanului. Vaticanul a luat aceasta masura pentru a preveni raspandirea noului coronavirus, la cererea suveranului pontif, Papa Francisc.…

- O femeie din Caracal a fost rapita de fostul sau iubit. Aceasta a fost luata cu forta in masina de catre barbat. Femeia a fost gasita, iar barbatul a fost dus la Poliție pentru cercetari. Politistii au fost sesizati marti dimineata, in jurul orei 8,30, ca o femeie ar fi fost rapita. Ea ar fi fost urcata…

- Presedintele Organizatiei Municipale Iasi a USR PLUS, deputatul Filip Havarneanu, a informat, marti, ca un consilier local al formatiunii, Iulian Husanu, a demisionat din partid si din Consiliul Local Iasi. Demisia consilierului Iulian Husanu survine dupa ce intr-o publicatie locala a aparut un articol…