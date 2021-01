Stiri pe aceeasi tema

- Bruce Willis se numara printre cei mai renumiți actori de la Hollywood. Recent, vedeta a reușit sa surprinda pe toata lumea. Și nu a facut-o printr-o reclama inedita sau o apariție pe marile ecrane, ci intr-un magazin. Starul din ''Greu de ucis'' a sfidat regulile impuse și a fost surprins fara masca…

- Dorian Popa și-a ingrijorat toți fanii in urma cu o seara, atunci cand artistul a ajuns pe masa de operație! Cantarețul le-a spus tuturor ca și-a facut o operație de rinoplastie, dupa ce de-a lungul timpului mulți s-au legat de nasul sau! Iata cum arata acum, dupa ”intervenție”. A luat prin surprindere…

- Hollywood pune pe pauza din nou cea mai mare parte a filmarilor, cel puțin pana la jumatatea lunii ianuarie, a transmis sindicatul actorilor. Cazurile de Covid-19 au ajuns la un nivel record in Los Angeles, care a devenit unul dintre principalele focare ale pandemiei din Statele Unite.

- Actrita si cantareata americana Jennifer Lopez va juca rolul unui agent FBI in filmul ''The Cipher'', o adaptare pentru micile ecrane a cartii cu acelasi nume a scriitoarei Isabella Maldonado, informeaza joi presa de specialitate de la Hollywood, preluata de EFE. In acest film care va…

- Renumita femeie de afaceri Nora Seroussi, cea care a adus pe culmile succesului brandul romanesc Seroussi, va fi protagonista unui film tip reality show. Cu experiența ei in lumea modei, gastronomiei și a cinematografiei, Nora s-a hotarat sa imparta cu publicul din intreaga lume trairile ei. Femeile,…

- Noi dezvaluiri ies la iveala in ceea ce privește una dintre cele mai mari tragedii ale anului 2020! Nașul lui Catalin Moroșanu a fost externat fix cu 4 ore inainte de incendiul care a izbucnit pe secția de Terapie Intensiva a Spitalului Piatra-Neamț! Din nefericire, socrul sau, internat pe secția care…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a anuntat miercuri ca Statele Unite vor deschide pentru prima data o ambasada in Maldive, unde s-a aflat in cadrul unui turneu de cinci zile in Asia in incercarea de a contrabalansa ascensiunea Chinei in regiune, informeaza Reuters. "Deschiderea acestei facilitati…

- Liderul Partidului Democrat, Pavel Filip, declara ca procesul de perturbari prin care a trecut formațiunea pe care o conduce in ultimele luni se apropie de final, iar PD va recuceri un loc important pe scena politica din Republica Moldova.