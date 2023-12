Stiri pe aceeasi tema

- O funcționara ANAF care a calatorit vreme de 8 ani prin toata Europa pe banii firmelor pe care le controla s-a ales cu o pedeapsa scazuta de la 8 ani, la 5 ani și 2 luni de inchisoare cu executare pentru trafic de influența și luare de mita, dupa intervenția prescripției, titreaza ziare.com.Totodata,…

- Alocațiile pentru copii cresc de la 1 ianuarie, conform legii, prin actualizare cu rata inflației. Este vorba de valoarea medie anuala a inflației, comunicata de Institutul Național de Statistica. La fel ca in cazul pensiilor de stat, procentul de majorare este de 13,8%. Astfel, din prima luna a anului…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a facut publice tarifele de referința pentru polițele de asigurare RCA in luna decembrie, dezvaluind o creștere medie de aproximativ 6% in ultimul an. Aceasta majorare, calculata de autoritate, vine in pofida p

- Intamplare tragica in Ghiroda, unde un tanar de 32 de ani si-a pierdut viata. „La data de 17 decembrie, un barbat in varsta de 27 de ani a condus un autoturism pe strada Bușteni din localitatea Ghiroda iar la un moment dat a surprins și accidentat, un barbat in varsta de 32 de ani care ... The post…

- Biberoanele sunt prezente in viața fiecarui bebeluș și, deși par un obiect fara prea mare importanța la prima vedere, ele sunt foarte valoroase pentru o mamica, atunci cand vine vorba de hranirea corecta a copilului. Așadar, și aceste obiecte au trecut, in timp, prin diferite modificari, fiind concepute…

- Un act normativ adoptat vineri de Guvern introduce mai multe modificari in sistemul public de sanatate, printre care o prevedere care permite managerilor de spitale publice si directorilor medicali sa ramana in functii pana la varsta de 70 de ani, scrie News.ro.Prevederea este cuprinsa intr-o ordonanta…

- Cum cresc pensiile in funcție de varsta, anul pensionarii și stagiul de cotizare. Tabelul cu procentele pentru femei și barbați Noua lege a pensiilor, ce ar urma sa fie aplicata incepand de anul viitor, prevede creșterea diferențiata a pensiilor care vor fi calculate dupa varsta, anul pensionarii și…

- Octogenera, in varsta de 82 de ani, ratacita, a fost gasita cu operativitate de politistii Secției 5 Poliție Rurala Cotești, cu ajutorul partenerului de nadejde, cainele politist TEM Ieri, 28 septembrie, la ora 12.40, politistii au fost sesizati ca o femeie de 82 de ani, din comuna Poiana Cristei, a…