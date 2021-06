De când umblă liber virusul? Primele cazuri de COVID-19 au aparut in China cel mai probabil intre inceputul lui octombrie si mijlocul lui noiembrie 2019, conform unei noi analize de date care sugereaza ca noul coronavirus s-a raspandit in lume mult mai devreme decat s-a crezut initial, relateaza. Primul caz a aparut probabil la 17 noiembrie, afirma cercetatorii, intr-un studiu din publicatia PLOS Pathogens. Oficial, primele cazuri de COVID-19 s-au inregistrat la inceputul lui decembrie 2019, in orasul Wuhan din centrul Chinei, desi expertii cred de mult timp ca virusul s-a raspandit printre oameni inainte de acest moment.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

