- O femeie din Bucuresti a fost mutata duminica dimineata din izolare la domiciliu in carantina institutionalizata dupa ce vecinii au reclamat ca aceasta iesise noaptea pe geamul apartamentului.

- „Avand in vedere deciziile luate dupa instaurarea starii de urgența pe teritoriul Romaniei, inclusiv inasprirea masurilor pentru respectarea autoizolarii la domiciliu, Poliția Capitalei și Direcția de Sanatate Publica București au luat decizia mutarii unei persoane din izolare la domiciliu, in carantina…

- O femeie din București care era izolata la domiciliu a fugit pe geam dintr-o locuința aflata la parterul unui bloc. Incidentul a avut loc sambata noapte, iar femeia a fost preluata de polițiști și dusa intr-un centru de carantina, așa cum prevede ordonanța militara emisa cu o zi in urma, prin care cei…

- Informația a fost ulterior confirmata și de Grupul pentru Comunicare Strategica (GCS), intr-o informare de presa. „In cursul zilei de 17 martie a.c., pe Aeroportul Otopeni, a aterizat o aeronava cu pasageri la bordul careia se afla un cetațean roman, imbarcat la Madrid, care a prezentat un certificat…

- Inca 4 cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost confirmate oficial, numarul la nivel național ajungand la 86, a transmis Grupul de Comunicare Strategica. Caz 83 – Barbat, 32 ani din Timișoara, venit din Italia in 12.03, aflat in carantina, confirmat in 13. 03; Caz 84 – Femeie, 41 ani, din Timișoara,…

- Grupul de Comunicare Strategica a informat ca inca 3 romani au fost confirmați cu coronavirus. Este vorba despre o femeie de 40 de ani aflata in carantina la Timișoara, o alta femeie 50 de ani, tot...