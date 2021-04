Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden s-a impiedicat vineri in timp ce urca scara avionului Air Force One si a cazut in genunchi, ridicandu-se apoi singur, relateaza The Guardian. Presedintele pleca spre Atlanta pentru a se intalni cu lideri ai comunitatii asiatice dupa atacurile armate soldate marti cu opt…

- Alunecarea de teren s-a produs joi dimineața din cauza ploilor din ultimele zile. La acest moment, circulatia pe DN10 la Siriu la km 87+200 este acoperita de o cantitate imensa de arbori, bolovani si blocuri de piatra. Circulația este oprita pe ambele sensuri de mers. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu a anunțat sambata ca va propune ca elevii din clasele a VIII-a și a XII-a sa mearga in mod fizic la cursuri și in cazul in care școala reintra in scenariul roșu. Declarația vine in aceeași zi in care 17 localitați din jurul Capitalei au intrat in scenariul roșu ca…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, s-a aratat nemulțumit și ingrijorat de faptul ca in mai multe locuri din Capitala nu se respecta regulile impuse de pandemie. Intr-o declarație de presa, vineri, la Parlament, Voiculescu a susținut ca a vazut chiar el, cu o cazia unei ieșiri in oraș, ca nu sunt…

- Președintele PNL Ludovic Orban și premierul Florin Cițu i-au raspuns lui Dan Barna care a declarat la Digi24 ca fiecare partid din coaliția de guvernare iși evalueaza propriii miniștri, iar o decizie privind remanierea unui membru din Cabinet nu va putea fi luata de premier. „Demiterea se face la propunerea…

- Ministerul Sanatații atenționeaza ca maștile cu supapa nu sunt recomandate in pandemie. Avertismentul dar și alte recomamdari au fost postate pe pagina de facebook a Ministerului Sanatații. Maștile cu supapa care s-au regasit printre alegerile romanilor inca de la inceputul pandemiei, nu protejeaza…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, susține ca validarea prefectului UDMR la Cluj a fost realizata aproape in unanimitate, doar cu o abținere. Președintele CJ Cluj, Alin Tișe, apoi și Emil Boc, primarul Clujului, s-au aratat nemulțumiți de decizia PNL de a ceda funcția de prefect al județului formațiunii…

- Parlamentarii PSD i-au cerut astazi demisia ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu, purtand pancarte negre, cu acest mesaj in Parlament. Președintele formațiunii, Marcel Ciolacu, a declarat ca PSD va depune o moțiune de cenzura impotriva ministrului Sanatații. Inarmați cu pancarte negre cu mesajul ”Voiculescu…