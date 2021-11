Stiri pe aceeasi tema

- Actorul hollywoodian Dwayne Johnson, supranumit „The Rock”, a anuntat ca nu va mai folosi niciodata arme reale in timpul filmarilor dupa ce bunul sau prieten si coleg de breasla Alec Baldwin a impuscat mortal o directoare de imagine in timpul unui accident petrecut luna trecuta pe un platou de filmare…

- Starul american Dwayne Johnson, supranumit „The Rock”, s-a angajat sa nu mai foloseasca arme adevarate la filmarile sale, dupa decesul cineastei Halyna Hutchins, ucisa accidental de actorul Alec Baldwin la sfarsitul lui octombrie. Johnson s-a aratat „devastat” de vestea decesului directoarei…

- Celebrul actor Dwayne Johnson, cunoscut și sub denumirea de „The Rock”, a luat decizia ca pe viitor sa nu mai foloseasca arme adevarate pentru scenele realizate de societatea de producție Seven Bucks Production. Alec Baldwin este prieten de foarte multa vreme cu actorul de la Hollywood, iar tragicul…

- Starul american Dwayne Johnson, supranumit „The Rock”, s-a angajat sa nu mai foloseasca arme adevarate la filmarile sale, dupa decesul cineastei Halyna Hutchins, ucisa accidental de actorul Alec Baldwin la sfarsitul lui octombrie.

- Un avocat al armurierei Hannah Gutierrez Reed, responsabila pentru armele folosite pe platoul de filmare al productiei „Rust” a declarat ca clienta sa nu stie cum a ajuns munitia reala in arma cu care actorul Alec Baldwin a impușcat -o mortal, din greșeala, pe directoarea de imagine Halyna Hutchins,…

- Alec Baldwin, totul despre tragicul accident de pe platourile de filmare Zi neagra la Hollywood. Saptamana trecuta, o zi de filmare pentru un western s-a transformat intr-o tragedie. Alec Baldwin se afla in Santa Fe, New Mexico, la filmarile pentru Rust. Un film independent cu buget redus in care celebrul…

- Starea regizorului Joel Souza, împușcat de Alec Baldwin pe platoul de filmare al westernului ”Rust” pare sa fie buna, el fiind externat deja din spital, potrivit actriței Frances Fisher. Aceasta a scris pe Twitter ca ”Souza mi-a dat un mesaj ca a ieșit din spital”.Întrebat…

- ​Cunoscutul actor Alec Baldwin a tras cu un pistol de recuzita pe un platou de filmare din New Mexico, ucigând-o pe regizoarea de imagine Halyna Hutchins și ranindu-l pe regizorul Joel Souza, potrivit autoritaților citate de Reuters. Incidentul a avu loc pe platoul de filmare al filmului…