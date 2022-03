Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat mascat a jefuit locuința familiei Beckham din Londra, in timp ce fostul mare fotbalist, soția sa Victoria și fiica lor Harper (10 ani) se aflau inauntru. Potrivit Daily Mail, hoțul a patruns in locuința evaluata la 40 de milioane de lire sterline dupa ce a spart fereastra unui dormitor de…

- Un barbat de 31 de ani din municipiul Ramnicu Valcea a decedat vineri dimineata dupa ce a cazut de la etajul 6 in interiorul blocului in care locuia, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea. „Incidentul s-a petrecut in jurul orei 7:45. Persoana in cauza a cazut…

- Marea Britanie va furniza Ucrainei 6000 de rachete in scop defensiv și 25 de milioane de lire sterline sprijin financiar pentru armata ucraineana. Mai mult decat atat, premierul britanic Boris Johnson a anunțat ca va oferi 4,1 milioane de lire sterline pentru BBC World Service in scopul combaterii dezinformarii.…

- 4 milioane de lei vor fi achitați angajaților ministerului de Interne restabiliți in funcție prin deciziile instanței, susține ministra, Ana Revenco. Potrivit informațiilor pe care le deține ultima, la moment sunt alte peste 100 cereri in examinare. „Daca vor fi susținute in sensul pozitiv, vorbim și…

- Un soldat rus a fost filmat in timp ce a fost capturat de armata ucraineana. Tanarul abia reușește sa iși spuna numele printre lacrimi. Generalul-maior ucrainean Boris Kremenetski a declarat reporterilor de la Washington ca Ucraina a capturat aproximativ 200 de soldați ruși care erau “prost echipați”,…

- O femeie de origine romana care a furat dintr-un magazin de bijuterii din Londra diamante de 4,2 milioane de lire sterline, adica in jur de 5,3 milioane de euro, schimbandu-le cu pietricele de gradina, a fost obligata sa plateasca despagubiri de 244 de lire sterline (mai puțin de 300 de euro).

- Presa a aflat ce mananca Victoria Beckham de la soțul ei, ex-fotbalistul David Beckham, care pare ca nu a mai rezistat și a dat din casa. Intr-un interviu acordat podcast-lui ”River Table 4” – marți 1 februarie –, David Beckham vorbește despre obiceiurile alimentare ale soției. De cand am intalnit-o,…

- Un tanar din Suceava a intrat, seara trecuta, intr-o cafenea din Suceava, a amenințat-o pe barmanița cu pistolul și a fugit cu toți banii din casa de marcat. Incidentul a avut loc seara trecuta, in jurul orei 20:30, la Suceava. Speriata, barmanița face cativa pasi inapoi, in timp ce agresorul goleste…