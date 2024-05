Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, la Zalau, CSM Olimpia Satu Mare va juca un nou meci important in acest final de sezon impotriva uneia dintre cele mai puternice echipe din intreaga Liga a 3-a. The post FOTBAL SATMAREAN SCM Zalau – CSM Olimpia Satu Mare, meci derby in seria 10 din Liga 3 first appeared on Informatia Zilei .

- Miercuri, a doua zi dupa incheierea Sarbatorilor Pascale, conducerea AJF Satu Mare a luat decizia de a programa o etapa intermediara, a 20-a din campionat. The post LIGA ELITE LA FOTBAL Miercuri, 8 mai, se joca etapa a 20-a din Liga Elite la fotbal first appeared on Informatia Zilei .

- Dupa meciurile programate in Vinerea Mare, echipele de fotbal din Liga 3 vor juca și in a treia zi de Paște. Toate cele trei echipe din Liga 3 județul Satu Mare care evolueaza in acest eșalon, .... The post FOTBAL SATMAREAN Echipele satmarene din L3 vor juca pe teren propriu in etapa intermediara…

- Dupa un meci echilibrat, cu 5 goluri, Oașul Negrești a invins pe Recolta Dorolț in meciul derby din Liga 4 Elite. The post LIGA 4 ELITE Oașul Negrești a invins Recolta Dorolț in derby-ul din Liga 4 Elite first appeared on Informatia Zilei .

- Ascensiune spectaculoasa a echipei Talna Orașu Nou in campionatul Ligii 4 Elite la fotbal. In decurs de numai o saptamana echipa din Orașu Nou, .... The post FOTBAL SATMAREAN Talna Orașu Nou este noul lider in Liga 4 Elite first appeared on Informatia Zilei .

- Derby-ul etapei din Liga 4 Elite s-a jucat la Beltiug intre echipa din localitate și Oașul Negrești. A caștigat echipa gazda dupa un meci de o buna calitate, peste nivelul acestui eșalon. The post MECI In Liga 4 Elite, Știința Beltiug a invins Oașul cu 3-2 și a urcat pe podium first appeared on Informatia…

- Vineri și sambata, se disputa ultima etapa a sezonului regular din Liga 3 la fotbal. Doua din cele trei reprezentante ale județului nostru in acest eșalon, .... The post FOTBAL IN WEEKEND In ultima etapa din sezonul regular CSM Olimpia, Olimpia MCMXXI joaca sambata acasa first appeared on Informatia…

- Cu toate ca pornea favorita la victorie in meciul cu Victoria, CSM Olimpia Satu Mare a pierdut meciul cu echipa din Carei. Chiar daca a fost lipsita de aportul unor jucatori importanți, ... The post FOTBAL SATMAREAN Duelul echipelor satmarene din L3 a fost caștigat de Victoria Carei, 1-0 cu CSM Olimpia…