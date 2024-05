Stiri pe aceeasi tema

- Cu ocazia vizitei de stat a președintelui Xi Jinping in Ungaria, China Media Group (CMG), impreuna cu Fundația maghiara pentru suport media și managementul activelor, au organizat, la Budapesta, evenimentul „Sa deschidem un nou capitol in prietenia dintre China și Ungaria”, dedicat celor 75 de ani de…

- Prim-ministrul Australiei, Anthony Albanese, s-a intalnit miercuri la Canberra cu ministrul chinez de externe, Wang Yi. In cadrul intrevederii, Anthony Albanese a afirmat ca in ultimii doi ani relațiile bilaterale au revenit pe direcția corecta. Comerțul, investițiile și schimburile neguvernamentale…

- Acordul, care a fost semnat duminica, 17 martie, prevede indeosebi investiții in proiecte in domeniul energiei și al migrației, benefice indeosebi pentru economia egipteana, aflata in prezent in cea mai grava criza economica din istoria sa. A fost semnat de președintele egiptean Abdel Fattah al-Sissi…

- Vineri, 15 martie, in Ungaria a fost comemorata revoluția de la 1848 contra monarhiei de Habsburg. In discursul sau, Viktor Orban a lansat din nou critici la adresa Uniunii Europene, chiar daca Ungaria urmeaza sa preia la 1 iulie președinția semestriala a Consiliului European. El s-a declarat gata sa…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, s-a intalnit vineri, in Florida, cu fostul președinte american Donald Trump. Joe Biden, relateaza „Le Figaro”, l-a criticat sever pe rivalul sau republican Trump pentru intalnirea avuta cu premierul ungar, pe care președintele american l-a acuzat ca dorește sa instaureze…

- Președintele ucrainean a lansat sambata seara un nou apel la aliații occidentali sa furnizeze cat mai repede Kievului mai multe sisteme de aparare aeriana. Apelul vine pe fondul atacurilor dure ale rușilor vizand Odesa și alte regiuni ucrainene vineri noaptea și sambata. Ultimul bilanț al victimelor…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marti ca decizia coalitiei de a merge pe lista comuna la alegerile europarlamentare s-ar putea sa fie ori o solutie foarte buna, ori una paguboasa, in sensul ca lista comuna va avea mai putin decat listele separate. El a mentionat ca intr-o oarecare masura,…

- Dragos Ciubotaru, primarul comunei Vizantea Livezi, este noul presedinte interimar al PNL Vrancea, dupa ce filiala a ramas fara lider in urma decesului presedintelui Catalin Toma, a anunțat duminica departamentul de comunicare al liberalilor vranceni.