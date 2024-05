Stiri pe aceeasi tema

- Marturisesc ca m-am tot gandit cum sa incep materialul acesta și nu am gasit nicio varianta buna, care sa ma mulțumeasca. Pentru ca suntem atat de obișnuiți sa vorbim despre tehnologie in termeni factuali, sa menționam cifre și specificații, incat uneori, sa vorbim despre un motiv care ține mai mult…

- Accident teribil pe Autostrada A1 București-Pitești. Un șofer de 38 de ani a murit dupa ce a intrat frontal in parapetul median, care a strapuns mașina. Șoferul unui BMW, in varsta de 38 de ani, și-a gasit sfarșitul dupa ce s-a oprit cu mașina intre parapeții desparțitori dintre sensurile de mers ale…

- Specialistii Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta avertizeaza asupra riscului pe care-l reprezinta jocul cu zmeul in apropierea liniilor electrice sau alte surse de electricitate, dupa ce un tanar din judetul Mures a fost la un pas de moarte in urma unui astfel de incident, transmite News.ro…

- Criminalul evadat, marti, la București, și prins in dimineața zilei de miercuri la Oradea, s-a dat drept sofer de TIR cu masina defecta si a traversat tara cu autostopul. Cel care i-a ajutat pe politisti sa-l prinda este chiar sofer de TIR, pe care evadatul l-a abordat ca sa-l duca pana in Satu Mare,…

- Mihaela Bilic a atras atenția asupra unui aspect de mare importanța legat de consumul de branzeturi și lactate vegetale, subliniind pericolul pe care acestea il reprezinta pentru sanatatea noastra. Intr-o postare recenta pe platformele online, reputata nutriționista a lansat un avertisment clar, invitandu-ne…

- Un tanar de 20 de ani din județul Argeș a fost reținut pentru 24 de ore, dupa ce a fost prins conducand in localitate cu peste 140 de kilometri pe ora, iar cand un polițist a vrut sa il testeze cu drugtestul, tanarul a demarat și i-a prins mana agentului intre geam și portiera, a relatat IPJ Argeș.…

- Candva un magnet pentru marii constructori auto, evenimentul a atras anul acesta doar cinci jucatori importanți de pe piața. Printre exponate gasim și o mașina de teren plutitoare. Constructorul chinez BYD (biuaidi) a vandut, in ultimele trei luni ale lui 2023, la nivel mondial, mai multe vehicule electrice…

- Un barbat care se afla, vineri, intr-o masina care circula in Sectorul 6 al Capitalei a sunat la 112 si a anuntat, printr-un limbaj codificat, ca se afla in pericol. Ulterior, politistii l-au prins pe sofer, care avea permisul suspendat si avea o alcoolemie de 0.28 mg/l alcool pur in aerul expirat,…