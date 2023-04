Stiri pe aceeasi tema

- Campionatelor Naționale de Natație de la Otopeni au un nou castigator in proba de 800 m: Vlad Stancu! Acesta a fost cronometrat cu timpul de 7:58.38 și practic nu a avut adversar in finala, reușind sa incheie cursa cu un avans de aproape un bazin in fața urmatorului clasat. Vlad Stancu a ținut sa menționeze…

- Campionul european si mondial David Popovici a cucerit titlurile nationale in probe de 50 m liber si 100 m spate, miercuri, in prima zi a Campionatelor Nationale de inot in bazin de 50 de metri, la Complexul Sportiv de Natatie din Otopeni.

- David Popovici participa in aceste zile la Campionatele Naționale de Natație de la Otopeni, iar miercuri a obținut și doua medalii de aur, in cursele de 50 de metri liber și 100 de metri spate. Miercuri, 5 aprilie, David Popovici a obținut prima medalie de aur din 2023, cu ocazia Campionatelor Naționale…

- Simulare BAC 2023, astazi, 27 martie, cu proba de limba romana,subiecte și bareme, examenul incepe la ora 9:00, moment in care, in fiecare sala, vor fi distribuite subiectele la romana la simularea BAC 2023. Accesul elevilor in sali a fost permis pana la ora 8:30. Timpul destinat elaborarii unei…

- Fotbalul romanesc are o borna majora. A fost ceva inainte de Gica Hagi, a urcat pe varfuri cu Gica Hagi și a decazut dupa retragerea lui Gica Hagi. Dar oare cine este Gica Hagi? Gheorghe Hagi s-a nascut la Sacele, Constanța, sat aflat la nord de Navodari spre Istria sat la 5 februarie 1965. A fost de…

- Timpul cu care atletul Marian Valentin Tanase, de la CSM Constanta, a castigat finala probei de 60 m U 23, seniori , la prima etapa a Campionatelor Nationale indoor ale cadetilor U 18 si juniorilor 3 U 16 , dar si Cupa RMA, competitie rezervata seniorilor, tineretului U 23 , juniorilor 1, 2, 3 U 20,…

- In varsta de 16 ani, Carol Popa a ocupat anul trecut locul doi intr o proba olimpica la Cupa Europeana de juniori de la Chisinau si, tot el, a incheiat pe locul 4 in proba de supersprint la Campionatele Europene Under 17 din Franta Dupa un an 2022 excelent, aureolat cu numeroase rezultate deosebite…