David Popovici a castigat, sambata, medalia de aur in proba de 100 m liber din cadrul Campionatului National de inot in bazin de 50 m pentru seniori, tineret si juniori I-II, competitie care are loc la Otopeni. Este a patra medalie de aur obtinuta de Popovici la actuala editie. “Sunt foarte multumit. Cred ca n-am mai coborat de aproape un an sub 48. Cred ca da, sunt in grafic pentru JO . Ma bucur ca am indeplinit obiectivul principal la aceste campionate si anume sa ma calific la Campionatele Europene. Singurele obiective pentru JO sunt sa dau tot ce am mai bun. Mai mult decat atat nu am ce sa…