Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 19 noiembrie, la ora 13.00, la Libraria „Eminescu” din Capitala (Bd. Regina Elisabeta nr. 16), jurnalistul sportiv buzoian Adrian Fetecau iși aniverseaza ziua de naștere cu o noua lansare de carte. Buzoianul și-a propus ca cele 65 de primaveri ale sale sa le sarbatoreasca printr-un eveniment…

- Nadia Comaneci, „Zeita de la Montreal”, romanca multipla campioana olimpica, mondiala si europeana care a scris istorie in gimnastica mondiala reusind primul 10 perfect, a implinit sambata 61 de ani.

- Sarbatoare mare in familia juratului de la Te cunosc de undeva! Dora, fiica lui Aurelian Temișan și a Monicai Davidescu, iși sarbatorește ziua de naștere, iar artistul a postat o serie de fotografii cu fiica lui, dar și cu soția alaturi de un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.

- Alina Pușcaș a avut pare de momente speciale cu prietenii și familia, de ziua ei de naștere. Frumoasa prezentatoare de la ”Te cunosc de undeva!” a implinit 37 de ani, miercuri, iar prietenii i-au transmis zeci de urari emoționante prin intermediul rețelelor de socializare.

- Cintareața de muzica ușoara și populara Olga Ciolacu, Artista a Poporului, iși sarbatorește astazi ziua de naștere, informeaza Moldpres. S-a nascut la 10 octombrie 1949, in satul Lozova, raionul Strașeni. In 1967, a absolvit Școala medie nr.1 din Chișinau, patru ani studiaza regia la Institutul de Arte…

- Zi de sarbatoare in familia lui George Burcea! Ella Maya, fiica actorului din casnicia cu Andreea Balan, iși sarbatorește astazi ziua de naștere, iar actorul a fost cel care i-a pregatit o surpriza micuței, iar imaginile le-a publicat pe rețelele de socializare. Iata cum i-a sarbatorit George Burcea…

- Claudia Patrașcanu iși sarbatorește ziua de naștere. Este o zi speciala pentru artista, mai ales ca in ultima perioada a avut parte numai de scandaluri cu Gabi Badalau, inca soțul ei. Aceasta este recunoscatoare lui Dumnezeu pentru tot ceea ce are și a marturisit acest aspect chiar in mediul online.

- Astazi este ziua de naștere a legendarului muzician, liderul trupei moldovenești de etno-rock „Zdob și Zdub” Roman Iagupov. Unul dintre primii care l-au felicitat de ziua lui a fost Pavel Duganov, cunoscut showman, maestru de ceremonii, deținator al titlului „Cel mai bun prezentator de ceremonii din…