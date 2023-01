Stiri pe aceeasi tema

- David de Gea (32 de ani) a comis o gafa uriașa in meciul cu Everton din Cupa Angliei, la scorul de 1-0 pentru Manchester United. Manchester United a inceput excelent duelul cu Everton din turul 3 al Cupei Angliei, gol Antony in minutul 4, insa a rezistat doar 10 minute la conducerea partidei. In minutul…

- Cristiano Ronaldo Jr. calca pe urmele tatalui lui. Fiul starului lusitan a semnat cu Real Madrid si va evolua la academia „galacticilor”, dupa despartirea de Manchester United. Cristiano Ronaldo a fost legitimat la Manchester United, in perioada in care CR7 evolua pentru clubul de pe Old Trafford. Intre…

- Presedintele de la Al-Nassr a oferit declaratii despre transferul lui Cristiano Ronaldo. Oficialul sauditilor neaga informatiile aparute in presa din intreaga lume, si lasa de inteles ca mutarea lui CR7 este departe de a se oficializa. Cristiano Ronaldo este liber de contract, dupa ce s-a despartit…

- Cristiano Ronaldo a fost desființat de Fabio Capello. Celebrul antrenor italian l-a “urecheat” la scena deschisa pe starul portughez, care s-a desparțit cu scandal de Manchester United in aceasta iarna, inaintea Campionatului Mondial din Qatar. Capello nu l-a menajat deloc pe CR7 și i-a facut o scurta…

- Cristiano Ronaldo are 3 variante, dupa ce a plecat de la Manchester United. Clubul de pe Old Trafford a anunțat marți seara desparțirea pe cale amiabila de jucatorul cu 5 Baloane de Aur. Ulterior, și starul portughez a facut o prima declarație, explicand ca decizia finala a fost luata dupa ce cele doua…

- Cristiano Ronaldo este asteptat in locul lui Lionel Messi la PSG, dupa ce a fost scos din lotul lui Manchester United. Starul lusitan pare ca nu mai face parte din planurile lui Erik ten Hag, managerul fiind nemultumit de atitudinea sa. Lionel Messi este asteptat inapoi la Barcelona, la finalul sezonului.…

- Karim Benzema a venit fara celebrul bandaj la gala Balonului de Aur, de luni seara. Starul lui Real Madrid joaca de mai bine de 3 ani cu mana dreapta infașurata in bandaj. Atacantul francez s-a lovit grav la deget in ianuarie 2019, intr-un meci disputat de „galactici” cu Real Betis. Benzema a amanat…

- Arsenal – Liverpool 3-2 a fost capul de afiș al zilei in campionatele de top din Europa. Tot astazi, Manchester United a invins Everton cu 2-1, dupa ce Cristiano Ronaldo a ieșit la rampa și a marcat golul cu numarul 700 in cariera, pentru echipele de club. In La Liga, Barcelona a caștigat la limita…