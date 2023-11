Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier britanic David Cameron a fost numit luni in functia de ministru de externe, dupa o remaniere guvernamentala impusa de conflictele din interiorul Partidului Conservator. Revenirea neasteptata a lui Cameron nu va liniști scena politica din Marea Britanie, in contextul in care acesta este…

- Fostul ministru de Externe ceh Karel Schwarzenberg, una dintre personalitatile importante din tara sa in perioada postcomunista, a decedat, au anuntat duminica oficialitati cehe, potrivit Reuters. Karel Schwarzenberg avea 85 de ani.

- Fostul ministru de externe al Chinei, Qin Gang, care a fost inlocuit din funcție in luna iulie, a avut o aventura extraconjugala in timp ce era ambasador in SUA, a anunțat, marți, Wall Street Journal, care utilizeaza surse apropiate anchetei, potrivit Mediafax.Informațiile preluate de Reuters arata…

- Fostul ministru de Externe al Austriei, Karin Kneissl, care a dansat cu Vladimir Putin la nunta sa, se va muta la Sankt Petersburg pentru a lucra la un centru academic pe care il conduce, a relatat marti agentia de presa rusa TASS, citata de Reuters.