- Presedintele rus Vladimir Putin a propus miercuri guvernului sau sa organizeze in 2024 Jocurile BRICS (alianta din care fac parte Brazilia, Rusia, India, China si Africa de Sud), ca alternativa la Jocurile Olimpice, transmite EFE, potrivit Agerpres. CITESTE SI BREAKING NEWS Bancile dau de pereți…

- Anul trecut, țarile din intreaga lume au cheltuit in total 2,24 trilioane de dolari pentru armatele lor, ceea ce reprezinta o creștere de 3,7% fața de recordul anterior, ajustat la inflație, potrivit unui raport anual al Institutului Internațional de Cercetare pentru Pace de la Stockholm (SIPRI), transmite…

- Editia din 2022 a Indexului Global al Inovatiei (a 15-a editie) urmareste cele mai recente tendinte globale de inovare pe fondul unei pandemii COVID-19 care a incetinit cresterea productivitatii si evolutia economiilor. Fisa Romaniei din Indexul Inovatiei Pozitionarea Romaniei in Indexul Global (locul…

- Cei mai bogati oameni ai Rusiei au adaugat 152 de miliarde de dolari la averile lor in ultimul an, sustinuti de preturile ridicate ale resurselor naturale, revenindu-si dupa pierderea uriasa pe care au suferit-o imediat dupa inceputul razboiului din Ucraina, a anuntat Forbes Rusia, citata de Reuters…

- Deficitul bugetar al Rusiei s-a adancit la 2.580 miliarde de ruble (34,19 miliarde de dolari) in primele doua luni din 2023, dupa ce Moscova a majorat semnificativ cheltuielile, in timp ce veniturile au scazut din cauza incasarilor mai reduse de pe urma petrolului si gazelor, a anuntat luni Ministerul…

- Revenirea dupa pandemie a cresterii economice mondiale si inflatia ridicata de anul trecut au facut ca volumul datoriilor globale sa inregistreze in 2022 prima scadere anuala in dolari din 2015, a aratat un studiu pe scara larga, citat de Reuters. Un raport al Institutului de Finante Internationale…

- Elveția a trimis in Turcia, in ianuarie, 58,3 tone de aur in valoare de 3,3 miliarde de franci elvețieni (3,6 miliarde de dolari) , de departe cea mai mare cantitate pentru orice luna din registrele care se intind pana in 2012, potrivit datelor vamale elv