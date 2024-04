Stiri pe aceeasi tema

- Un veteran american care lupta in Ucraina spune ca, in acest moment, soldații au nevoie disperata de artilerie și muniție mai degraba decat de echipamente scumpe precum tancurile, pentru ca prioritatea lor e sa supraviețuiasca, relateaza Business Insider.

- Voluntari romani lupta in componenta armatei ucrainene impotriva Rusiei. Aceștia sunt reuniți sub numele ”Romanian Battle Group Getica” și lupta pe frontul din Ucraina. "Pe langa voluntarii care ajuta armata ucraineana in spate și civili afectați de razboi, mai sunt si romani care lupta impotriva…

- Lituania nu se opune in mod fundamental ideii de desfasurare de trupe terestre occidentale in Ucraina, a declarat marti ministrul Apararii, Arvydas Anusauskas, citat de agentia DPA, citata de Agerpres.

- Pe baza a peste 200 de interviuri realizate cu actuali și foști oficiali din Ucraina, Statele Unite și Europa, prestigioasa publicație „The New York Times” (NYT) a publicat un material exploziv, care dezvaluie ca serviciile secrete americane nu numai ca a

- Poetul și soldatul ucrainean Maxim Krivțov, in varsta de 33 de ani, a fost ucis in prima linie, a anunțat asociația scriitorilor PEN Ucraina in 7 ianuarie.Potrivit PEN Ucraina, mama lui Krivțov a confirmat la randul ei decesul fiului pe rețelele de socializare, scrie Kiev Independent .Krivțov a fost…

- Campul de lupta a devenit mai periculos ca niciodata din cauza amenințarii permanente a dronelor FPV. Soldații ucrainenii povestesc ca se deplaseaza pe jos, uneori kilometri intregi, in timp aprovizionarea și evacuarea se fac cu mare dificultate.

- Soldații ruși de pe frontul din Ucraina sunt atat de prost echipați incat fura haine, rucsacuri și aparate de ras unii de la alții, a declarat soția unui militar pentru Radio Liberty, citat de Insider.