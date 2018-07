Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump petrece weekendul in Scotia, țara mamei sale, alaturi de sotia lui, intr-una dintre statiunile lui de lux. Prim-ministrul scotian Nicola Sturgeon a refuzat sa se intalneasca cu el, iar un protest amplu este programat sa aiba loc sambata la Edinburgh.Cuplul…

- Zeci de mii de persoane au manifestat luni la Buenos Aires impotriva incheierii unui acord cu Fondul Monetar Internațional (FMI) și a politicii de austeritate economica a președintelui Mauricio Macri, scrie AFP.

- Cateva zeci de oameni sunt acum in fața Parlamentului. Asta chiar daca Andrei Nastase și Maia Sandu au incercat sa-i convinga pe manifestanți sa ramana cat mai mulți peste noapte și chiar pana luni, la ora 15, cand Curtea Suprema de Justiție va examina recursul PPDA.

- Cateva mii de persoane protesteaza duminica in capitala Republicii Moldova impotriva deciziei de invalidare a alegerilor pentru functia de primar general al municipiului Chisinau, castigate de unul dintre liderii opozitiei proeuropene, Andrei Nastase.Manifestantii din Piata Marii Adunari Nationale…

- Peste 200 de persoane s-au adunat, miercuri seara, in Piața Victoriei din Timișoara, pentru a protesta dupa ce Curtea Constituționala a Romaniei a admis sesizarea lui Tudorel Toadel legata de șefa DNA. Manifestanții au ținut steagul Romaniei in maini, s-au folosit de vuvuzele pentru a face zgomot și…

- Peste 200 de persoane s-au adunat, in aceasta seara, in Piața Victoriei din Timișoara, pentru a protesta dupa ce Curtea Constituționala a Romaniei a admis sesizarea lui Tudorel Toadel legata de șefa DNA. Manifestanții țin steagul Romaniei in maini, se folosesc de vuvuzele pentru a face zgomot și scandeaza…

- Aproximativ 10.000 de oameni au protestat, duminica, in Casablanca, fata de mutarea Ambasadei Statelor Unite de la Tel Aviv la Ierusalim, manfestantii scandand si lozinci impotriva Israelului, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Demonstrators gather in Budapest to hold a protest against the re-election of Prime Minister Viktor Orban for the third consecutive term as members of the Hungarian parliament attend the opening session after last month's general elections pic.twitter.com/Yt362fmD1O— TRT World…