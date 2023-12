Vestea ca Romania va fi acceptata in spațiul Schengen a fost un motiv de bucurie pentru toata lumea. Insa, oficalii au transmis ca acest lucru ramane de vazut. Ceea ce este cert, insa, este faptul ca romanii vor putea circula liber cu avionul in statele Uniunii Europene și in cele care aparțin de spațiul Schengen.