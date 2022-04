Dark Tranquillity si Ensiferum la Arenele Romane: Program si reguli de acces

Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul european pentru Transporturi, Adina Valean, a afirmat, vineri, la Bucuresti, ca pe Dunare este o lungime de trei ori mai mare decat pe Rin, dar volumul de marfuri care este transportat este de doua ori si jumatate mai mic. Valean a precizat ca in aceasta zona este un potential enorm care se…

- Pe 12 Mai Moonspell urca pe scena Arenelor Romane din Bucuresti alaturi de Bucovina si Fragment Soul din Grecia. 1. PROGRAM OPEN DOORS 18:00 Fragment Soul 18:30-19:00 Bucovina 19:30-20:30 MOONSPELL 21:00 2. REGULI DE ACCES Accesul in incinta Arenelor Romane se face…

- In data de 26 aprilie 1986 s-a produs explozia reactorului 4 de la Centrala Atomoelectrica Cernobil. Autoritațile comuniste de la București au aflat cu intarziere despre ce s-a intamplat. Abia la cinci zile de la incident, oficialitațile s-au intrunit și au decis primele masuri, arata o serie de documente…

- Astazi se implinesc 36 de ani de la explozia reactorului 4 de la Centrala Cernobil, cel mai mare dezastru nuclear civil din istorie. Arhivele Nationale au publicat o serie de documente care arata cum au reactionat autoritatile de la Bucuresti. Printre aceste documente se numara si cateva harti care…

- Concertul trupei Zdob si Zdub ce ar fi trebuit sa se desfasoare in data de 25 aprilie la Arenele Romane din Bucuresti a fost suspendat si amanat pana pe 22 mai, ca urmare a imbolnavirii a patru dintre membrii trupei cu Covid-19.

- Anul acesta e poate anul cu cea mai mare pofta de distractie dupa pandemia care a oprit toate evenimentele importante, fie ele sportive sau culturale. Iar relaxarea restrictiilor in mai multe tari de pe glob le-a dat avant organizatorilor sa reinceapa pregatirile pentru unele dintre cele mai indragite…

- Vicepresedinta Statelor Unite Kamala Harris ajunge vineri la Bucuresti, pentru o vizita care are menirea de a asigura Romania de sprijinul ferm al Washingtonului, in plin razboi in Ucraina, scrie agenția de presa Associated Press.Oficialii americani raman ingrijorați de vulnerabilitatea Romaniei in…

- Rock FM au discutat cu Brendan Perry de la Dead Can Dance, formatie pe care o vom vedea pe data de 16 Mai la Arenele Romane. Concertul din Bucuresti va face parte din cadrul turneului ‘Europa – 2022’. Formatia va interpreta piese de pe intreaga discografie lansata in decursul a celor trei decenii…