Darius Vâlcov a ajuns în România. Acesta a fost preluat de poliție pe Aeroportul Otopeni Darius Valcov a ajuns in Romania. Acesta a fost preluat de polițști și este escortat. Vilcov este primul fugar celebru pe care autoritațile romane reușesc sa il aduca din Italia. „La data de 14 august 2023, o escorta din cadrul Poliției Romane a preluat, din Italia, un barbat, de 46 de ani, din Slatina, județul Olt, care era urmarit internațional. Acesta a fost condamnat la o pedeapsa de 6 ani de inchisoare, pentru savarșirea infracțiunilor de trafic de influența și spalare a banilor. Escorta din cadrul Poliției Romane a ajuns in cursul acestei zile, pe Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

