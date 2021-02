Daria Grigoroiu și Cristian Roiban, noi medalii la Naționale REȘIȚA – Cei doi viteziști reșițeni au cucerit noi medalii la Campionatele Naționale de atletism pentru seniori și tineret. Daria Grigoroiu vine acasa cu doua medalii, in proba de 60 de m garduri, una de argint la tineret și alta de bronz la seniori. De asemenea, Cristian Roiban a obținut medalia de bronz tot in proba de 60 m plat, la tineret! „La Campionatul National de seniori si tineret, Daria Grigoroiu a obtinut in proba de 60 m garduri doua medalii: una de bronz la seniori si una de argint la tineret, Under 23. Ea a avut si o performanta deosebita, reusind sa-si imbunatateasca cel mai bun… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

