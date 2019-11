Daraban(CCIR):0,53% din totalul firmelor care au depus bilanţuri realizează 65% din cifra de afaceri a economiei "Aceasta lucrare s-a bazat pe cele 706.144 de bilanturi depuse la 15 iulie anul curent la organele fiscale. Din aceasta baza de date, au ramas 225.363 de firme care au intrat in ceea ce inseamna procedura de top. Pe primele 10 locuri au ramas 12.603 societati. Vreau sa mentionez foarte clar ca firmele cu datorii la bugetul de stat si cu zero salariati nu au fost luate in calcul", a afirmat Daraban. Presedintele CCIR a subliniat ca datele statistice evidentiaza un caracter polarizat accentuat al economiei romanesti. "Vreau sa subliniez polarizarea extrema a economiei romanesti.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

