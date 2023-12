Stiri pe aceeasi tema

- Alis Grasu, managerul Serviciului de Ambulanța București-Ilfov, vorbește la podcastul Dialogurile Puterii despre realitațile de la „Ambulanța”, acolo unde timpul este cel mai mare dușman. Ce inseamna Serviciul de Ambulanța București-Ilfov? Peste 1.800 de apeluri zilnic, un deficit de personal de 65%…

- Tzanca Uraganu și-a sarbatorit ziua de naștere și a implinit 33 de ani. Manelistul a petrecut pana in zori alaturi de persoanele speciale din viața lui. Alina Marymar i-a fost alaturi la fiecare pas și i-a facut un cadou spectaculos. Data imaginile de la petrecere!

- Se spune ca dragostea nu are limite și nu ține cont de nimic, cu atat mai puțin de varsta. Asta demonstreaza zi de zi, de ani buni, un barbat de 26 de ani s-a casatorit cu mama celui mai bun prieten. Cei doi se iubesc nebunește și au aratat tuturor ca au o relație fericita, […] The post Un barbat de…

- Berbec Ziua iti va aduce in atentie situatia bugetului de venituri si cheltuieli. S ar putea sa fii nevoit ca in regim de urgenta sa achiti unele facturi restante sau sa iei legatura cu institutii financiare. rezolva chestiunile financiare si ivite, dar in paralel, informeaza te din surse sigure atunci…

- Noi avem primele imagini cu nora lui Sebastian Vladescu insarcinata! Daca problemele s-au ținut lanț dupa fostul ministru al Finanțelor, acum cu siguranța are motiv de bucurie, chiar daca se afla in spatele gratiilor pentru 7 ani și 4 luni. Sebastian Vladescu va deveni bunic peste puțin timp.

- Dani Oțil, cunoscutul prezentator de la "Neatza cu Razvan și Dani", emisiunea difuzata in fiecare dimineața la Antena 1, este o persoana foarte stricta in viața de zi cu zi. Ei bine, cunoscutul om de televiziune are cateva reguli stricte de la care nu se abate niciodata. Iata care este secretul prezentatorului…

- Catalin Bordea a divorțat de Livia, femeia cu care a trait o frumoasa poveste de dragoste mai bine de 10 ani. Comediantul s-a razbunat pe fosta soție in momentul in care a vazut-o sarutandu-se cu cel mai bun prieten al lui.In luna iulie, dupa o relație de 10 ani, Catalin Bordea și Livia au divorțat…