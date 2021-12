„Danube Hazard m3c”. România și alte 9 state inventariază substanţele periculoase din apele Dunării Administratia Nationala „Apele Romane” și alte noua institutii specializate din Austria, Bulgaria, Ungaria, Slovenia, Serbia, Croatia, Slovacia, Muntenegru si Republica Moldova inventariaza substantele periculoase care afecteaza calitatea apelor Dunarii si a afluentilor sai in cadrul unui proiect cu finanțare europeana. Proiectul „Danube Hazard m3c” are ca principal obiectiv obținerea unui control durabil și eficient la nivel transnațional pentru reducerea poluarii apelor cu substanțe periculoase. Bugetul total al proiectului este de 2,6 milioane de euro, finanțarea fiind asigurata de Uniunea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

