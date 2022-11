Daniela Crudu își face casă ca în Scufița Roșie (FOTO) Daniela Crudu și-a vandut apartamentul in care a stat mulți ani și nu vrea sa ia nimic din el. Dupa cum a declarat, pleca doar cu hainele și cu o saltea de care nu poate sa se desparta! Unde se duce? Undeva ca in Scufița Roșie! „Nu-mi mai iau nimic din apartament, televizorul e spart, o sa-mi iau salteaua ca este noua și hainele, in rest nu-mi mai iau nimic. Mama este cea mai incantata și vrea sa vina sa stea cu mine, insa acum nu este cazul ca sunt la inceput, și nu am acum nevoie, dar cand o sa-mi creasca burtica și o sa ma mișc mai greu o sa am nevoie de ea”, a declarat presei Daniela Crudu.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

