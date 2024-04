Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Cole Brings Plenty, starul serialului "1923", spin-off-ul serialului "Yellowstone", a fost gasit mort vineri, a anuntat tatal sau, Joe, pe o rețea sociala. Tanarul, in varsta de 27 de ani, era dat disparut din weekendul de Paste.

- Este zi de doliu in lumea filmului internațional! A murit Adrian Schiller! Celebrul actor s-a stins din viața la varsta de 60 de ani. El a lasat un gol imens in inimile celor care l-au cunoscut.

- Utilizatorii din intreaga lume au intampinat dificultați in utilizarea WhatsApp și alte platforme Meta in cursul zilei de 3 aprilie 2024. Incepand cu ora 21:00, ora Romaniei, utilizatorii au inceput sa raporteze intreruperi ale serviciului de mesagerie, cu dificultați in trimiterea și primirea de mesaje.…

- Influencer: „Daca vreau sa vad o schimbare in lume, in primul rand trebuie sa ma schimb eu.” Bianca Adam M-am intalnit cu doi influenceri, care traiesc din postarile de pe rețelele de socializare. Bianca Adam, 26 ani și Vlad Grigore, 23 ani. Tineri, veseli, degajați, fara inhibiții. Normal, am gandit,…

- Anamaria Prodan și Ronald Gavril traiesc o frumoasa poveste de dragoste de mai mult timp. Aceștia participa impreuna la evenimente, iar relația pare din ce in ce mai solida. Impresara și-a surprins iubitul cu prima declarație de dragoste, postata in mediul online.Anamaria nu rateaza nicio ocazie sa…

- Lumea filmului internațional, in doliu! Sandra Milo, o figura marcanta a cinematografiei italiene, s-a stins din viața la varsta de 90 de ani. Potrivit informațiilor din presa italiana, actrița a murit in somn, la reședința sa din Roma.

- Lumea filmului internațional e in doliu! S-a stins din viața, la varsta de 73 de ani, Gary Graham, starul din "Star Trek: Enterprise". Informația potrivit careia acesta a trecut in neființa a fost confirmata de fosta sa soție, Susan Lavelle.

- Clubul CSM Constanta a anuntat, duminica, decesul fostului sau jucator Paul Camui, care a antrenat la minivolei in ultimii ani. Jucatorul cu care CSM Constanta promova in Divizia A, in 2021, avea doar 27 de ani.”Lumea voleiului si a celor de la CSM Constanta este mai saraca de astazi! Am ramas fara…