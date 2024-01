Daniel Zamfir, PSD: "Acesta este ”secretul” acordului politic pe Schengen"

Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul Daniel Zamfir vine cu o noua postare pe tema Schengen, dupa recentele declarații facute pe acest subiect de catre miniștrii de Externe, Luminița Odobescu, și respectiv de Interne, liberalul Catalin Predoiu. Social-democratul ii sageteaza, vineri, 5 ianuarie, pe colegii de coaliție, de la PNL,…

- Din primavara anului viitor, romanii vor beneficia de avantajele spațiului Schengen pe cale aeriana și maritima – anunța premierul Marcel Ciolacu. Șeful Guvernului roman se arata optimist și spune ca e convins ca, in 2024, se vor inchide negocierile și pentru frontiera terestra. Ciolacu: „Sunt convins…

- Ministerul Afacerilor Interne a anunțat, miercuri seara, ca s-a ajuns la un acord politic impreuna cu ministerele omologe din Austria și Bulgaria cu privire la extinderea spațiului comunitar Schengen in Romania și Bulgaria.

- Bulgaria nu va accepta condițiile Austriei, precum preluarea unor migranți, pentru a deveni membru Schengen și va cere sa adera și cu frontierele sale terestre, a anunțat premierul bulgar Nikolay Denkov, citat de agenția de știri BTA.Austria și-a schimbat poziția și a anunțat recent ca ar putea permite…

- Liderii Aliantei pentru Unirea Romanilor critica entuziasmul premierului Marcel Ciolacu legat de aderarea Romaniei doar pe cale aeriana la spatiul Schengen. Este un simulacru daca vine la pachet cu impunerea conditiei de a accepta migranti din Afganistan, spune George Simion.

- Premierul Marcel Ciolacu nu se joaca și nu s-a razgandit dupa vizita in SUA. Acesta a decis sa schimbe conducerea ANAF și pe cea a vamilor. Anunțul a fost facut in urma cu mai multe saptamani. Ciolacu e nemulțumit de gradul de colectare a taxelor, dar și de problemele de la granițe care ingreuneaza…

- Consiliul JAI s-a incheiat fara un vot pentru intrarea Romaniei in Schengen, insa premierul Marcel Ciolacu susține ca țara noastra inca mai are șanse pentru a primi un raspuns favorabil pana la finalul acestui an. Marcel Ciolacu a declarat ca Romania nu putea forța un vot la Consiliul JAI, pentru ca…

- Sefa diplomatiei romane face parte din delegatia premierului Marcel Ciolacu, aflat in vizita de lucru in Statele Unite ale Americii. „Comunicarea cu Austria s-a imbunatatit in ultima perioada. Exista un dialog nu numai la nivelul Ministerului de Externe, dar si la nivelul Ministerului de Interne si…