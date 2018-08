Daniel Zamfir, bombă de la CJUE pentru românii cu credite ”BOMBA LA CJUE!!! Spania are retract litigios, aplicabil si consumatorilor. Este identic cu ceea ce era reglementat la noi inainte de Codul civil 2011: debitorul a carei datorii a fost cesionata unui colector de creante (sau unui tert oarecare) poate sa stinga creanta platind cesionarului pretul efectiv platit de el creditorului initial, plus cheltuielile de procedura. CJUE a spus ieri ca aceasta dispozitie din Codul civil spaniol este imperativa, neputand fi inlaturata de la aplicare prin contractul de cesiune sau prin contractul de credit, si neputand fi eliminata din contract de instanta,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

