Stiri pe aceeasi tema

- Cu diverse ocazii am auzit rostita sintagma “... padurile reprezinta plamanii planetei”. Odata cu retrocedarea padurilor catre proprietari, dar si ca urmare a interventiilor chiar brutale.... The post CODUL SILVIC Organizațiile Romania Curata și Declic, cerere catre Parlament first appeared on Informatia…

- Locuitul la curte, și cu vecini in apropiere, nu este chiar lucru ușor, iar legislația in vigoare are anumite reglementari clare, inclusiv daca are voie vecinul sa taie copacul daca crengile ajung pe proprietatea lui. Copacii și vecinii pot fi uneori o combinație volatila Copacii pot oferi umbra proprietații…

- 59% dintre romani considera ca principala contributie a diasporei la economia Romaniei este reprezentata... The post DIASPORA ȘI BANII Cați bani trimit romanii din diaspora in țara? first appeared on Informatia Zilei .

- Studiile arata ca romanii citesc mai puțin de 5 minute pe zi, iar 35% dintre cetațeni recunosc ca nu au citit niciodata vreo carte, scrie protv.ro. The post STUDIU DESPRE CITIT Romanii citesc mai puțin de 5 minute pe zi, iar 35% dintre cetațeni nu au citit vreodata o carte first appeared on Informatia…

- Romanii vor avea, pana la finalul acestui an, o aplicatie unica pentru a scapa de ghisee si hartii in relatia cu statul, contractul pentru realizarea aplicatiei urmand sa fie semnat saptamana viitoare, a anuntat, vineri, ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Bogdan Ivan. The post MINISTRUL…

- In vara anului 2023, a fost promulgata legea ce extinde numarul persoanelor din zonele afectate de poluare permanenta care beneficiaza de reducerea varstei standard de pensionare cu doi ani, fara niciun fel de penalizare. The post FARA PENALIZARI Romanii din zone poluate permanent se pot pensiona cu…

- In datele de 5 si 6 martie 2024, ofiteri de politie judiciara din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Maramures, Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Maramures, au pus in executare masurile asiguratorii…

- Ministerul Educației a lansat in consultare publica proiectul de ordin privind Codul drepturilor și obligațiilor studenților. Oana Țințar, președinta Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești, .... The post NOILE PREVEDERI Codul drepturilor și obligațiilor studenților first appeared on Informatia…