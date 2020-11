DNA a decis urmarirea penala a fostului primar de la Sectorul 1, Daniel Tudorache, sub acuzația de trafic de influența și spalare a banilor. Fostul edil ar fi deschis conturi bancare pe numele fostei soții și pe numele menajerei pentru a putea ascunde banii iliciți. Tudorache este acuzat ca ar fi achiziționat cu bani cash bunuri imobile de 305.000 euro și 470.000 lei, bijuterii in valoare de 335.000 euro, ar fi acordat un imprumut de aproape un milion de euro unei persoane și a cumparat acțiuni la un club de fotbal. El a ocupat in perioada 2008 – 2018 doar funcții publice, de unde a incasat 605.782…