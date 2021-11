Deputatul PSD Daniel Suciu a venit cu o veste buna astazi, in legatura cu tichetele de vacanța pentru bugetari. Și angajații din privat au motive de bucurie. „Turismul romanesc merita acest ajutor!” Deputatul Daniel Suciu a anunțat ca tichetele de vacanța vor fi din nou acordate bugetarilor, de anul viitor. „Nu am elaborat degeaba proiectul de lege referitor la voucherele de vacanța! De la 1 ianuarie, acestea vor fi din nou acordate in sectorul bugetar”, a precizat deputatul. Și firmele vor fi incurajate sa le ofere angajaților din privat, cu deduceri și sustinerea statului. „E un inceput! Turismul…