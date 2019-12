Secretarul general adjunct al PSD, deputatul Daniel Suciu, a anuntat vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Bistrita, ca, impreuna cu ceilalti parlamentari social-democrati, va depune amendamente la legea bugetului de stat in legatura cu banii alocati primariilor pentru persoanele cu handicap, dar si in ce priveste pensia minima si salariile cadrelor didactice. Suciu a avertizat ca reducerea pragului de finantare din bugetul national pentru persoanele cu handicap si insotitorii acestora va aduce in pragul falimentului "toate comunele din Romania", care ar urma sa ramana fara bani pentru…