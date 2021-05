Stiri pe aceeasi tema

- Seful Poliției Locale din Municipiul Alba Iulia, Daniel Ilcu, a fost demis incepand cu data de 12 mai 2021. Motivul decizie au fost abaterille disciplinare și prejudicii de imagine aduse instituției. Atribuțiile temporare fiind preluate de catre Ioan Voda. Ilcu este pensionar din Politie, unde a lucrat…

- De la debutul pandemiei de COVID-19, intalnirile pe Zoom au devenit o normalitate pentru mulți oameni care au ajuns sa lucreze de acasa. Oboseala cauzata de Zoom a devenit, la randul ei, ceva obișnuit. Motivele sunt mai multe. Intalnirile online sunt mai obositoare decat cele fața in fața, pentru ca…

- CSA Steaua s-ar afla intr-un impas financiar, iar intreținerea noului stadion din Ghencea n-ar face decat sa inrautațeasca situația „militarilor”. Conducerea MApN a dispus concedierea comandantului Madalin Hincu, informeaza publicația Puterea. Motivul? Managementul defectuos al acestuia, care a cauzat…

- Capitala Romaniei a fost poluata masiv in noaptea de 14 spre 15 martie. Toți indicatorii de masurare a calitații aerului din București au "explodat" efectiv, aratand depașiri uriașe. La miezul nopții se simțea un miros de ars in toate cartierele bucureștene, aerul fiind irespirabil. Daca in timpul saptamanii…

- Senatoarea independenta Diana Sosoaca sustine ca fostul sef al Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate, Traian Berbeceanu, a fost demis din functia de prefect pentru ca s-a opus carantinarii Capitalei. Sosoaca mai sustine ca motivul pentru care Bucurestiul a intrat in scenariul rosu este acela…

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, a decis luni demiterea managerului interimar al Institutului Național de Boli Infecțioase „Prof. Univ. Dr Matei Balș” din București, informeaza un comunicat al Ministerului Sanatații. „Atribuțiile de manager interimar vor fi preluate, incepand de astazi (luni, n.r),…

