Daniel David. Ce e nevoie pentru a construi încredere și a găsi soluții în momente grele În absența încrederii, spune Daniel David într-un interviu acordat Andreei Roșca, nu putem coopera și gasi soluții în vremuri grele. Sau în vremuri bune. Încredere înseamna capacitatea de a-ți asuma riscuri în raport cu tine, cu alți oameni și cu instituții. Dai ceva, așteptându-te sa primești ceva în schimb, dar fara sa fii sigur ca vei primi. Încrederea este o ieșire dintr-o zona cunoscuta, cu credința ca acest risc va fi meritat. Dar nu e un dat. E o construcție la care fiecare dintre noi trebuie sa puna prima caramida.



