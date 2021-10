Stiri pe aceeasi tema

- Informația a fost dezvaluita, pe surse, la Romania TV, unde s-a afirmat ca debarcarea lui Raed Arafat este iminenta. Demiterea sa vine pe fondul nemulțumirilor legate de gestionarea valului patru de COVID. O decizie in acest sens ar urma sa se produca in scurt timp, anunța Romania TV. Sursa menționata…

- Blocaj financiar fara precedent in ultimii 10 ani Peste 100.000 de firme din Romania se afla, in prezent, intr-o situatie de risc, pe fondul cresterii semnificative a costurilor operationale, extinderii blocajului financiar, accesului tot mai dificil la finantare si accentuarii neincrederii in relatiile…

- „AUR ii reprezinta pe acei oameni care sunt dezamagiți de prestația celorlalte partide” Catalin Gherzan considera ca AUR, partidul care a intrat surprinzator pentru unii in Parlament in urma alegerilor din 2020, nu ar trebui ignorat de catre celelalte partide. In opinia lui Gherzan, AUR ocupa o nișa…

- Din verificarile preliminare efectuate de polițiștii Formațiunii Rutiere Mioveni, s-a stabilit ca un barbat de 46 de ani, din Hartiești, care conducea un ansamblu rutier alcatuit din autocamion și remorca, cu care transporta material lemnos, ce se deplasa pe DN 73D, din sensul de deplasare Mioveni spre…

- „In acest moment, cartea caștigatoare se afla in mainile președintelui” Criza politica din Romania declanșata de demisia miniștrilor USR PLUS din Cabinetul Cițu este urmarita cu interes, dar și cu ingrijorare de catre Catalin Gherzan. Acesta considera ca daca Guvernul va cadea in cele din urma, președintele…

- „Administrațiile locale din Romania au nevoie de PNDL” Primarii și-au pus mari speranțe in fondurile provenite din Planul Național de Redresare și Reziliența. Ar fi fost in discuție in jur de 18 milioane de euro alocate de UE pentru fiecare reședința de județ. Numai ca exista doua mari probleme, spune…

- Scad prețurile la cazare pe litoral, in Romania și in Bulgaria Prețurile la cazare pe litoral vor scadea cu pana la 40%, in Romania, dupa 23 august, și in Bulgaria, dupa 20 august, conform Profit.ro. Daca acum, cazarea in unele hoteluri la Mamaia costa intre 250 și 350 de lei pe noapte, de persoana,…

- Numarul firmelor suspendate in Romania este mai mare cu aproape 18% decat primul semestru din anul precedent, conform datelor Oficiului Național al Registrului Comerțului. Și nu! Firmele din turism nu sunt printre fruntașele suspendarilor, deși au fost semnificativ afectate de pandemie. Aceasta este…