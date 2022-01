„Decizia Comisiei Europene inseamna salvarea si, in acelasi timp, modernizarea Complexului Energetic Oltenia. Este vestea pe care o asteptam si un succes atat al companiei, cat si al Romaniei. Avem un Plan de Restructurare si Decarbonare aliniat politicilor europene pentru mediu, la care am lucrat intens in ultimii ani si care, iata, este validat si acceptat de Bruxelles. Doresc sa le multumesc tuturor celor care au contribuit la acest succes – echipa CE Oltenia, Consiliul de Supraveghere al CEO, firmele de consultanta PricewaterhouseCoopers si Energobit, reprezentanti ai Ministerelor Energiei,…