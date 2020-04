Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea din București solicita ca examenele de licența și disertație sa fie date online, avand in vedere situația inchiderii unitaților de invațamant din cauza coronavirusului. In ceea ce privește Evaluarea Naționala și Bacalaureatul, se solicita ca și acestea sa fie susținute prin testare online…

- Coronavirus a reușit sa faca ravagii și in invațamant! Studenții stau acasa de mai bine de doua saptamani, intrebandu-se tot mai des ce vor face cu lucrarile de licența și disertație. Data fiind situația de fața, Universitatea din București vine cu o soluție! Despre ce este vorba?

- Universitatea din București solicita posibilitatea sa organizeze examenele de licența și disertație online. Plus: Evaluarea Naționala și Bacalaureatul 2020 sa fie susținute prin testare online sau sa fie amanate pana in septembrie, scrie edupedu.ro, intr-o ampla analiza citand specialiști in educație.…

- Consiliul de Administrație al Universitații „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a decis, in ședința din data de 12 martie 2020, in urma masurilor adoptate de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgența privind evitarea raspandirii infecției cu COVID-19 (coronavirus), suspendarea activitaților…

- Universitatea „Ovidius“ din Constanța, Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu și Universitatea de Vest din Timișoara nu vor mai desfașura cursuri „fața in fața“ in incintele facultaților, ci vor trece la cursurile online pana pe 22 martie. Universitatea Ovidius din Constanța arata intr-un comunicat…

- Consiliul de Administratie al Universitatii de Vest din Timisoara (UVT) a luat miercuri mai multe masuri in contextul semnalelor publice privind raspandirea cazurilor de infectie cu COVID-19.

- Daniel Breaz, actualul rector al Universitații ” 1 Decembrie 1918” din Alba Iulia va afla miercuri, 26 februarie, daca va mai deține funcția pentru inca patru ani. Cadrele didactice ale Univeristații și cercetatorii, 153 la numar, alaturi de 12 studenți reprezentanți in Senat și reprezentanți ai consiliilor…

- Daniel Breaz, actualmente senator PSD de Alba, este singurul candidat pentru functia de rector al Universitatii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, la alegerile universitare din acest an. Termenul limita pentru depunerea candidaturilor a fost joi, 20 februarie 2020, iar actualul rector este si singurul…