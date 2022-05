Daniel Anghel, desemnat consilier onorific al premierului

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a decis numirea Alinei Bargaoanu in calitatea de presedinte al Consiliului de administratie al Institutului European din Romania pentru un mandat de 4 ani. Cadru didactic universitar, decan al Facultații de Comunicare din SNSPA, Alina Bargaoanu se prezinta ca experta in combaterea…

- Daniel Anghel, unul dintre oamenii de incredere ai premierului Nicolae Ciuca, a demisionat pe 13 mai din funcția de consilier de stat in cadrul Cancelariei Prim-Ministrului. Luni seara, 16 mai, șeful Executivului l-a numit consilier onorific, decizia fiind publicata in Monitorul Oficial. „Incepand cu…

- Daniel Anghel, un colaborator apropiat al premierului Nicolae Ciuca, a demisionat din funcția de consilier de stat in cadrul Cancelariei Prim-Ministrului și a fost eliberat din funcție, potrivit unei decizii a primului-ministru, publicata vineri seara in Monitorul Oficial. Anghel a lucrat cu Nicolae…

- Presa rusa nu duce insa lipsa de articole pe tema conflictului din Ucraina și este de ajuns sa citam doar titlurile unora dintre ele. Cum ar fi „Vestul este un Titanic care se scufunda și puțini oameni mai vor sa parieze pe el”, dupa cum titreaza cotidianul moscovit Pravda, citand un analist cu un…

- Guvernul a anuntat ca, in perioada curenta, Armata Romaniei nu are militari in Republica Moldova pentru a participa la exercitii sau alte forme de instruire in comun cu militari din Republica Moldova. De asemenea, in ceea ce priveste proiectul de lege care ar permite donarea, din resursele armatei,…

- Vasile Dincu a vorbit despre armamentul pe care Romania il are pe teritoriul sau și mai ales despre cat de protejata este in cazul unui eventual atac al rușilor. Vasile Dincu a ținut sa precizeze ca scutul de la Deveselu are un rol defensiv și a enumerat mai multe sisteme de aparare regasite la noi…

- Am studiat cu interes proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul securitații și apararii naționale in forma avizata, cum spune draftul. Sigur ca o asemenea lege este necesara ținand cont de faptul ca un numar de doua – trei milioane de romani, in special barbați,…

- Ordonanța privind eliminarea formularului digital de localizare a pasagerilor a fost publicata in Monitorul Oficial. Vezi și Ai primit amenda pentru necompletarea formularului PLF de intrare in Romania? Pașii prin care o poți contesta Ordonanța a fost publicata in Monitorul Oficial vineri, ceea ce inseamna…