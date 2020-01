Dani Oțil și-a făcut publică relația cu Gabriela Prisăcariu Dani Oțil a decis sa iși faca publica relația pe care o are de mai mult timp cu modelul Gabriela Prisacariu. Cei doi au plecat intr-o vacanța exotica, iar prezentatorul de televiziune a postat mai multe imagini. Daca pana acum nu posta deloc fotografii in care sa se vada chipul iubitei sale, de data aceasta, Dani nu s-a mai ascuns și a postat cateva imagini in care se vede clar ca cea care ii este alaturi este Gabriela Prisacariu. Cei doi au petrecut anul nou departe de Romania, destinația aleasa fiind una exotica și romantica. Vezi in Galeria FOTO imaginile cu Dani Oțil și iubita sa. Sursa foto:… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

