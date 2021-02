Stiri pe aceeasi tema

- Circa 600 de persoane au protestat sambata seara, pe strazile din Copenhaga, fata de masurile anti-coronavirus luate de guvernul danez, in special viitorul pasaport de vaccinare. La apelul „Men in Black Denmark”, un grup activ pe Facebook care organizeaza mitinguri de mai bine de o luna, protestatarii…

- Organizația Mondiala a Sanatații nu sfatuiește guvernele sa ceara dovezi ale vaccinarii sau imunitații Covid ca o condiție pentru calatoriile internaționale, invocand „aspecte critice inca necunoscute” cu privire la eficacitatea lor in reducerea transmisiei și a disponibilitații limitate, relateaza…

- Noua persoane au fost arestate sambata in Danemarca in cursul unor manifestatii contra restrictiilor anti-COVID-19 care au degenerat in violente, au anuntat politia si media locale, noteaza AFP. Cateva sute de persoane s-au adunat sambata la Copenhaga si intre 50 si 65 la Aalborg, in nord,…

- Regina Margrethe II a Danemarcei, in varsta de 80 de ani, a fost vaccinata, vineri, in prima zi de Anul Nou, impotriva coronavirusului cu serul de la Pfizer, urmand ca peste trei saptamani sa primeasca și cea de-a doua doza, a anunțat casa regala daneza, printr-un comunicat de presa, potrivit Mediafax.Suverana…